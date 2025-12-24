देहरादून में कंपकपाती ठंड के साथ वायु प्रदूषण बढ़ा, AQI 320 पहुंचा

संक्षेप: देहरादून में कंपकपाती ठंड के साथ हवा की रफ्तार थम गई है। इससे वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। मंगलवार रात देहरादून के कुछ इलाकों में एक्यूआई 320 तक पहुंच गया।

देहरादून शहर में ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार थमने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ गया है। मंगलवार रात देहरादून में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और कुछ क्षेत्रों में यह 320 तक दर्ज किया गया।

दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विजय श्रीधर ने बताया कि रात करीब 10 बजे के आसपास हवा पूरी तरह थम गई थी। हवा के रुकने से प्रदूषक कण वातावरण में ही जमा हो गए, जिससे प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में तापमान गिरने और नमी बढ़ने से धुंध और प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो जाती है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि अगले कुछ दिनों तक हवा की गति नहीं बढ़ी मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो वायु गुणवत्ता में और गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों को सतर्क रहने तथा अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।