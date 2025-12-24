Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Chilling Weather Rising Smog in dehradun city AQI cross 320
देहरादून में कंपकपाती ठंड के साथ वायु प्रदूषण बढ़ा, AQI 320 पहुंचा

देहरादून में कंपकपाती ठंड के साथ वायु प्रदूषण बढ़ा, AQI 320 पहुंचा

संक्षेप:

देहरादून में कंपकपाती ठंड के साथ हवा की रफ्तार थम गई है। इससे वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। मंगलवार रात देहरादून के कुछ इलाकों में एक्यूआई 320 तक पहुंच गया।

Dec 24, 2025 07:47 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

देहरादून शहर में ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार थमने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ गया है। मंगलवार रात देहरादून में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और कुछ क्षेत्रों में यह 320 तक दर्ज किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विजय श्रीधर ने बताया कि रात करीब 10 बजे के आसपास हवा पूरी तरह थम गई थी। हवा के रुकने से प्रदूषक कण वातावरण में ही जमा हो गए, जिससे प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में तापमान गिरने और नमी बढ़ने से धुंध और प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो जाती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में धुंध और कोहरे का सितम, विजिबिलिटी जीरो, AQI 400 पार; पढ़ें अपडेट
ये भी पढ़ें:दिल्ली के 14 इलाकों में AQI 400 पार, 4 वजहें जिनसे नहीं मिल रही पलूशन से राहत

विशेषज्ञों के अनुसार यदि अगले कुछ दिनों तक हवा की गति नहीं बढ़ी मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो वायु गुणवत्ता में और गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों को सतर्क रहने तथा अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

शीतलहर से निपटने के लिए तैयार रहें अफसर

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलों के डीएम को शीतलहर से निपटने का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलाव और अस्थाई रैनबसेरों की व्यवस्था करने को भी कहा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand Weather Dehradun News air pollution

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।