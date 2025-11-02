Hindustan Hindi News
Child Marriage in uttarakhand victim parents forcefully marriage to Pregnant Minor girl Married with Alleged Rapist
उत्तराखंड में बाल विवाह, मां-बाप ने गर्भवती बेटी का रेपिस्ट से ही करा दिया निकाह

संक्षेप: उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाल विवाह का हैरत भरा मामला सामने आया है। जिस युवक पर किशोरी से रेप कर उसे गर्भवती करने का आरोप है। पीड़िता के मां-बाप ने उसी से अपनी बेटी का निकाह करवा दिया।

Sun, 2 Nov 2025 10:43 AMGaurav Kala हल्द्वानी
उत्तराखंड में बाल विवाह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हल्द्वानी में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के मां-बाप ने अपनी बेटी का 20 वर्षीय उस युवक के साथ विवाह करा दिया, जिस पर रेप करके पीड़िता को गर्भवती करने का आरोप है। मामले में आरोपी युवक की मां की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने किशोरी के माता-पिता पर बाल विवाह अधिनियम और युवक पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी युवक का आसपास रहने वाली 16 वर्ष की किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच किशोरी गर्भवती हो गई। जब परिवार को किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा तो उन्होंने युवक से उसकी शादी करा दी।

नाराज आरोपी युवक की मां ने थाने में तहरीर देकर किशोरी के परिवार पर बेटे से जबरन निकाह कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच की और दस्तावेज खंगाले तो पता लगा कि नाबालिग 16 साल की है। मेडिकल परीक्षण पर पता लगा कि वह चार माह की गर्भवती है।

एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि बाल विवाह जैसा जुर्म करने पर किशोरी के मां-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो की धारा में केस दर्ज किया है। आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
