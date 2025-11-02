उत्तराखंड में बाल विवाह, मां-बाप ने गर्भवती बेटी का रेपिस्ट से ही करा दिया निकाह

संक्षेप: उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाल विवाह का हैरत भरा मामला सामने आया है। जिस युवक पर किशोरी से रेप कर उसे गर्भवती करने का आरोप है। पीड़िता के मां-बाप ने उसी से अपनी बेटी का निकाह करवा दिया।

उत्तराखंड में बाल विवाह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हल्द्वानी में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के मां-बाप ने अपनी बेटी का 20 वर्षीय उस युवक के साथ विवाह करा दिया, जिस पर रेप करके पीड़िता को गर्भवती करने का आरोप है। मामले में आरोपी युवक की मां की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने किशोरी के माता-पिता पर बाल विवाह अधिनियम और युवक पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी युवक का आसपास रहने वाली 16 वर्ष की किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच किशोरी गर्भवती हो गई। जब परिवार को किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा तो उन्होंने युवक से उसकी शादी करा दी।

नाराज आरोपी युवक की मां ने थाने में तहरीर देकर किशोरी के परिवार पर बेटे से जबरन निकाह कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच की और दस्तावेज खंगाले तो पता लगा कि नाबालिग 16 साल की है। मेडिकल परीक्षण पर पता लगा कि वह चार माह की गर्भवती है।