मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ पुलिस चार्जशीट जल्द, भतीजे के साथ जेल में बंद हैं गिरधारी
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी भतीजे के साथ जेल में बंद हैं। पुलिस उनके खिलाफ जल्द चार्जशीट लाने की तैयारी में है। जल्द ही गिरधारी को रिमांड में लिया जा सकता है।
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। पुलिस एफएसएल की रिपोर्ट और सैंपलों के मिलान का इंतजार नहीं करेगी। कंपनियों के निदेशक पद से मंत्री को हटाने संबंधी दस्तावेजों और उनके स्टाफ के बयानों के आधार पर चार्जशीट तैयार की जा रही है।
एसआईटी प्रभारी जया बलोनी ने बताया, मंत्री को कंपनियों के निदेशक पद से हटाने संबंधी दस्तावेज पुलिस को मिल चुके हैं। इसके अलावा जांच टीम ने कई अन्य अहम दस्तावेज भी जुटाए हैं। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में पांच-छह महीने लग जाते हैं। ऐसे में पुलिस उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगी। साथ ही एफएसएल की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे अलग से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
गिरधारी को रिमांड पर लेने की तैयारी
जेल में बंद गिरधारी साहू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले पुलिस कुछ और साक्ष्य हासिल करने के लिए साहू को कस्टडी डिमांड पर ले सकती है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि इसके लिए कोर्ट में जल्द आवेदन दिया जाएगा।
भतीजे के साथ जेल में बंद है गिरधारी साहू
रेखा आर्या ने बीती 15 अक्तूबर को कैंट कोतवाली में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें धोखाधड़ी, मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए थे। जांच में सामने आया कि फर्जी हस्ताक्षर कर मंत्री को चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाया गया और उनकी जगह भतीजे सतेंद्र राठौर को निदेशक बनाया गया। पुलिस ने बीते छह नवंबर को साहू को झांसी और सतेंद्र को बरेली से गिरफ्तार किया था। तब से दोनों जेल में बंद हैं।
मामला क्या है
बता दें कि उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या को धोखे में रखकर शादी करने और उनके फर्जी हस्ताक्षर एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चार कंपनियों से बेदखल करने के आरोप में गिरधारी लाल साहू और भतीजे को पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था। दोनों को उत्तर प्रदेश के झांसी और बरेली से गिरफ्तार किया गया।
आरोप है कि गिरधारी लाल साहू ने पहले से विवाहित होने के बावजूद रेखा आर्या से शादी की। इसके अलावा उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संबंधित कंपनियों में उन्हें निदेशक पद से हटाया हुआ दर्शाया।
जातिसूचक शब्द कहने के भी आरोप
एसएसपी ने बताया कि विवेचना के दौरान गवाहों के बयानों एवं प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आरोपी गिरधारी लाल द्वारा वादिनी के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किये जाने एवं अपने भतीजे सतेन्द्र राठौर के साथ मिलकर वादिनी के फर्जी हस्ताक्षर कर तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके आधार पर अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से उन्हें चार कम्पनियों देवों के देव महादेव, बनखण्डी रूद्राक्ष धाम, श्री अम्बे ऑटो डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री बनखण्डी धाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के पद से हटाते हुए अपने भतीजे सतेन्द्र राठौर को उक्त चारों कम्पनियों में निदेशक बनाये जाने के तथ्य प्रकाश में आये।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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