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आज से 2 दिन चारधाम यात्रा पर ‘अलर्ट’; तेज बारिश और अंधड़ की चेतावनी, IMD मौसम अपडेट

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को पर्वतीय जिलों में तेज बारिश और अंधड़ की चेतावनी दी है। खासकर चारधाम यात्रा रूट पर मौसम विभाग का अलर्ट है। 13 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

आज से 2 दिन चारधाम यात्रा पर ‘अलर्ट’; तेज बारिश और अंधड़ की चेतावनी, IMD मौसम अपडेट

Chardham Yatra IMD Alert: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने लगा है। राजधानी देहरादून में सुबह-सुबह तेज बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी। मौसम विभाग ने आज से चारधाम यात्रा के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और खराब मौसम की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्गों पर यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 19 अप्रैल से 10 मई 2026 के बीच सिर्फ 22 दिनों में करीब 10.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके चलते यात्रा मार्गों, पार्किंग स्थलों और पड़ावों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य और सावधानी के साथ यात्रा करने की अपील की है।

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पहाड़ से मैदान तक बारिश और अंधड़ का अलर्ट

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की प्रबल संभावना है।

खराब मौसम पर प्रशासन अलर्ट

मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट मोड में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीजीपी ने यात्रा की निगरानी के लिए 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

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हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रभावित

हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। खराब मौसम के बीच हेली सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम बिगड़ने पर उड़ानों में बदलाव या रोक लगाई जा सकती है। प्रशासन ने यात्रियों को पहाड़ी रास्तों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सुबह 5 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद पहाड़ी मार्गों पर वाहन न चलाएं। बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करने को कहा गया है।

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देहरादून में झमाझम बारिश से चार डिग्री तक लुढ़का तापमान

राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में मंगलवार सुबह से बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को झमाझम बारिश हुई तो कुछ इलाकों में धूप भी निकली। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। सोमवार को दून में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री गिरकर 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, नई टिहरी में पारा सामान्य से छह डिग्री और मुक्तेश्वर में तीन डिग्री नीचे रहा। पंतनगर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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