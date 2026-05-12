आज से 2 दिन चारधाम यात्रा पर ‘अलर्ट’; तेज बारिश और अंधड़ की चेतावनी, IMD मौसम अपडेट
मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को पर्वतीय जिलों में तेज बारिश और अंधड़ की चेतावनी दी है। खासकर चारधाम यात्रा रूट पर मौसम विभाग का अलर्ट है। 13 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा।
Chardham Yatra IMD Alert: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने लगा है। राजधानी देहरादून में सुबह-सुबह तेज बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी। मौसम विभाग ने आज से चारधाम यात्रा के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और खराब मौसम की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्गों पर यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 19 अप्रैल से 10 मई 2026 के बीच सिर्फ 22 दिनों में करीब 10.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके चलते यात्रा मार्गों, पार्किंग स्थलों और पड़ावों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य और सावधानी के साथ यात्रा करने की अपील की है।
पहाड़ से मैदान तक बारिश और अंधड़ का अलर्ट
उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की प्रबल संभावना है।
खराब मौसम पर प्रशासन अलर्ट
मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट मोड में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीजीपी ने यात्रा की निगरानी के लिए 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।
हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रभावित
हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। खराब मौसम के बीच हेली सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम बिगड़ने पर उड़ानों में बदलाव या रोक लगाई जा सकती है। प्रशासन ने यात्रियों को पहाड़ी रास्तों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सुबह 5 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद पहाड़ी मार्गों पर वाहन न चलाएं। बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करने को कहा गया है।
देहरादून में झमाझम बारिश से चार डिग्री तक लुढ़का तापमान
राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में मंगलवार सुबह से बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को झमाझम बारिश हुई तो कुछ इलाकों में धूप भी निकली। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। सोमवार को दून में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री गिरकर 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, नई टिहरी में पारा सामान्य से छह डिग्री और मुक्तेश्वर में तीन डिग्री नीचे रहा। पंतनगर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
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