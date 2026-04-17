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हरिद्वार में चारधाम यात्रा का ट्रैफिक प्लान तैयार; डायवर्जन, पार्किंग और प्रतिबंध की व्यवस्था तय

Apr 17, 2026 12:24 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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चारधाम यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने गुरुवार को शहर का विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। यात्रा के दौरान संभावित भारी भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन, पार्किंग और प्रतिबंध की व्यवस्था तय की गई है।

हरिद्वार में चारधाम यात्रा का ट्रैफिक प्लान तैयार; डायवर्जन, पार्किंग और प्रतिबंध की व्यवस्था तय

चारधाम यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने गुरुवार को शहर का विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। यात्रा के दौरान संभावित भारी भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन, पार्किंग और प्रतिबंध की व्यवस्था तय की गई है।

पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर उत्तराखंड पुलिस से सहायता लें।

इस प्रकार रहेगा ट्रैफिक प्लान

ट्रैफिक प्लान के अनुसार, दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को शहर की सीमा से पहले ही रोक दिया जाएगा। नगला इमरती से वाहनों को डायवर्ट कर बैरागी कैम्प पार्किंग एवं होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा, जहां से धीरे-धीरे वाहनों को छोड़ा जाएगा। सामान्य स्थिति में चमगादड़ टापू को होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग किया जाएगा। इन क्षेत्रों को अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर प्रवेश और निकास मार्ग अलग रखे जाएंगे। वहीं ऋषिकेश से चीला मार्ग केवल एक्जिट के लिए उपयोग होगा।

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गुरुकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार होते हुए वाहनों को शंकराचार्य चौक की ओर भेजा जाएगा ताकि शहर में ट्रैफिक की गति नियंत्रित रहे। टोल प्लाजा पर अधिक दबाव होने पर नहर पटरी मार्ग का इस्तेमाल निकासी के लिए किया जाएगा।

दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पंजाब से आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित रूट के साथ अलकनंदा, दीनदयाल, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग तय की गई है। अत्यधिक दबाव होने पर वाहनों को लक्सर, फेरूपुर और जगजीतपुर होते हुए बैरागी कैम्प पार्किंग की ओर मोड़ा जाएगा।

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देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली प्राइवेट बसों को मोहण्ड मार्ग से भेजा जाएगा। मुरादाबाद और नजीबाबाद से आने वाले छोटे वाहनों को चिड़ियापुर, श्यामपुर होते हुए चंडी चौक लाया जाएगा, जबकि बड़े वाहनों को गौरीशंकर और नीलधारा पार्किंग में रोका जाएगा। देहरादून-ऋषिकेश से आने वाले वाहनों के लिए लालजीवाला, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग निर्धारित है।

ऑटो-विक्रम के लिए भी डायवर्जन

ऑटो और विक्रम के लिए भी विशेष डायवर्जन लागू रहेगा। ट्रैफिक बढ़ने पर ये वाहन जयराम मोड़ से आगे नहीं जाएंगे और वहीं से वापस लौटेंगे। साथ ही, ललतारौ पुल से शिवमूर्ति तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्लान स्थिति के अनुसार लागू किया जाएगा और यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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