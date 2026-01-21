Hindustan Hindi News
चारधाम यात्रा हेली सेवाओं में अहम बदलाव, पिछले साल हादसों के चलते था प्रतिबंध

चारधाम यात्रा हेली सेवाओं में अहम बदलाव, पिछले साल हादसों के चलते था प्रतिबंध

संक्षेप:

Chardham Yatra Heli Services: इस साल चारधाम यात्रा हेली सेवाओं में कटौती होगी। पिछले साल हादसों के चलते हेली सेवाओं पर प्रतिबंध लगा था। पहले यहां से प्रतिदिन 65 उड़ानें होती थीं, जिन्हें घटाकर 40 कर दिया गया है।

Jan 21, 2026 08:13 am ISTGaurav Kala देहरादून
Chardham Yatra Heli Services: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में इस बार हेली सेवाओं में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार यात्रियों को हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की नई गाइडलाइन के अनुसार इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि डीजीसीए के निर्देशों का पालन करते हुए इस वर्ष चारधाम यात्रा में सहस्रधारा हेलीपैड से संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या घटाई गई है। पहले यहां से प्रतिदिन 65 उड़ानें होती थीं, जिन्हें घटाकर 40 कर दिया गया है।

किराए की नई दरें होंगी जारी

इसके अलावा, केदार घाटी में शटल सेवाओं में भी 30 प्रतिशत की कमी की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं में कई अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई हैं, फिर भी प्रयास किया जाएगा कि किराए पर नियंत्रण रखा जाए। किराए की नई दरें यात्रा संचालन से पहले जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही 2026 की चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

बीते वर्ष हादसों के बाद लगा था हेली सेवाओं पर प्रतिबंध

डीजीसीए ने बीते वर्ष उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। मई-जून 2025 में हुई दुर्घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया था। इन दुर्घटनाओं में सात लोगों की मौत सहित कई अन्य घायल हुए थे। डीजीसीए की की जांच में सुरक्षा मानकों की कमी, खराब मौसम, पायलटों की अयोग्यता और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी जैसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों का पता चला था।

