चार धाम यात्रा के लिए जरूरी खबर; हेलीकॉप्टर सेवा पर नए नियम से संकट
चारधाम हेली सेवा के लिए आज से नए नियम लागू होने थे। लेकिन इससे पहले हेली ऑपरेटर एसोशिएशन के विरोध से हेली सेवाओं पर संकट छा गया है।
Chardham yatra Heli Service: बीते दिनों बदरीनाथ से देहरादून जाते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन को और अधिक सुरक्षित बनाने को आज से नियम लागू होने थे। लेकिन हेली ऑपरेटर एसोशिएशन ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में चार्टर्ड फ्लाइट की उड़ान पर संशय छा गया है।
एक दिन पहले ही नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और यूकाडा ने चार्टर्ड हेली सेवाओं के लिए कई नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। ये संशोधित उपाय दो नवंबर यानि आज से लागू होने थे , इसके तहत चारधाम यात्रा के दौरान हर चार्टर हेलीकॉप्टर उड़ान में दो पायलटों की टीम होना अनिवार्य किया गया था उड़ान भरने से पहले सहस्रधारा में तैनात यूकाडा के हेड ऑफ ऑपरेशंस से गंतव्य की मंजूरी लेना आवश्यक किया गया था। हेली ऑपरेटर एसोशिएशन ने को पायलट को लेकर आपत्ति जताते हुए डीजीसीए को अवगत कराते हुए पत्र लिखा है।
हेली सेवाओं के लिए नए नियम आज होने थे लागू
नए नियम के तहत हर लैंडिंग के बाद को-पायलट को मौसम और स्थिति की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में यूकाडा कंट्रोल रूम को भेजनी थी, जिससे आगे की उड़ानों के लिए सही फैसले लिए जा सकें। हेलीकॉप्टरों की हर टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए एचओओ (यूकाडा) से अनुमति अनिवार्य की गई थी, ताकि गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। लेकिन हेली ऑपरेटर ने अब को-पायलट रखने से उड़ान खर्च में बढ़ोत्तरी का हवाला देते हुए इस नियम को मानने से इंकार कर दिया है। सीईओ यूकाडा प्रतीक जैन का कहना है कि हमारी भूमिका सिर्फ संचालन तक सीमित है।
को-पायलट रखने में नियमों में दी गई थी छूट
नए नियमों के तहत तय हुआ था कि पहाड़ी क्षेत्रों की उड़ान योग्यताओं को पूरा करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के को-पायलट भी तैनात किए जा सकेंगे, बशर्ते पायलट-इन-कमांड डीजीसीए के अनुभव और योग्यता संबंधी सभी मौजूदा नियमों को पूरा करता हो। डीजीसीए ने ट्विन-पायलट की अनिवार्यता के कारण उत्पन्न होने वाले पायलट क्रॉस-यूटिलाइजेशन के अनुरोधों को फोन के जरिए भी तेजी से निपटाने पर सहमति दी है।
हेली हादसे के मृतकों के शव परिजनों को सौंपे
बदरीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर के गत शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए सभी छह लोगों के शव रविवार को परिजनों को सौंप दिए गए। इससे पहले ज्योतिर्मठ में बचाव दलों ने सभी शवों को बॉडी बैग में भरकर पैदल तोली में सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ लाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद शवों को दो हेलीकॉप्टरों से ऋषिकेश एम्स लाया गया। मृतकों के परिजनों ने शवों पर मौजूद कपड़े, जेवर, निशान आदि से पहचान की। पायलट हिमांशु सभरवाल (48) निवासी दिल्ली के शव को परिजन सड़क मार्ग से ले गए। वहीं, कर्नाटक निवासी प्रताप (41), क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण सालुंके (44), केवीबी शंकर गौड़ा (39), सुधीर (50) और एसएस नटराजा (51) के शवों को हवाई मार्ग से भेजा गया।
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