चारधाम यात्रा के लिए उमडे़ भक्त, पहले ही दिन सवा लाख रजिस्ट्रेशन; कब खुलेंगे कपाट
चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन सवा लाख लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। यह आंकड़ा पिछले साल पहले दिन हुए रजिस्ट्रेशन से 67 फीसदी कम हैं।
चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन 1.24 लाख लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। यह आंकड़ा पिछले साल पहले दिन हुए रजिस्ट्रेशन से 67 फीसदी कम हैं। आज सबसे ज्यादा 42 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए हुए हैं। यात्रा के लिए 17 अप्रैल से ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे।
क्षय तृतीया पर 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। शुक्रवार से www.registrationandtouristcare.uk.gov.in और मोबाइल ऐप Tourist Care Uttarakhand पर ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पहले दिन सबसे ज्यादा 42 हजार पंजीकरण केदारनाथ यात्रा के लिए हुए हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 17 अप्रैल से ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में 50 काउंटर पर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। पंजीकरण सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही होंगे। जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, वह ऑफलाइन काउंटर पर पंजीकरण करवा सकेंगे। विदेशी श्रद्धालु अपनी ई-मेल आईडी के माध्यम से पंजीकरण करवा पाएंगे।
क्या बोले पर्यटन मंत्री
उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कुशल प्रबंधन के कारण पिछले साल 56.31 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे। इस बार यह संख्या काफी ज्यादा रहेगी। धामों में विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं।
इस दिन खुलेंगे कपाट
यमुनोत्री 19 अप्रैल
गंगोत्री 19 अप्रैल
केदारनाथ 22 अप्रैल
बदरीनाथ 23अप्रैल
एसओपी जारी होगी
यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार एसओपी जारी करेगी। इसमें यात्रा को लेकर मानक तय किए जाएंगे। यात्रा के दौरान हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और ड्राइवर का पूरे ब्यौरे के साथ ही टूर आपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज किया जाएगा। यात्रा में कुल 1800 बसें संचालित की जाएंगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।