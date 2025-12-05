Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़chardham yatra continue in winter Shankaracharya Avimukt eshwaranand Saraswati Explains Significance
चारधाम यात्रा शीतकाल में भी, हरिद्वार से निकले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया महत्व

संक्षेप:

चारधाम यात्रा अब शीतकाल में भी जारी रहेगी। हरिद्वार में गंगा पूजन के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यात्रा के लिए निकलते हुए चारधाम का शीतकाल में महत्व समझाया।

Dec 05, 2025 12:24 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
चारधाम यात्रा शीतकाल में भी जारी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए को हरिद्वार से रवाना हो गए। इसके एक दिन पूर्व उन्होंने चंडीघाट पर गंगा पूजन कर अपनी यात्रा की विधिवत शुरुआत की थी। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के समापन के बाद शीतकालीन चारधाम यात्रा प्रारंभ की है।

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा कभी बंद नहीं होती। केवल मौसम के अनुसार देवताओं के पूजन स्थान बदलते हैं। उन्होंने बताया कि सर्दियों में भी ठीक गर्मियों की भांति प्रतिदिन देवताओं की पूजा होती है और शीतकालीन प्रवासस्थलों पर ही चारों धामों का पूजन अर्चन किया जाता है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ज्योतिष पीठ की गद्दी संभालने के बाद वह हर वर्ष इसी परंपरा के अनुसार शीतकालीन चारधाम यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि उत्तराखंड के लिए भी सौभाग्य का विषय है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम के देवताओं की पूजा सालभर चलती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के बाद वो यमुना जी और गंगा जी की पूजा करेंगे। इसके पश्चात ऊखीमठ में भगवान केदार की पूजा करेंगे।

