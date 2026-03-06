चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें- पूरा प्रोसेस
chardham yatra 2026: चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस वर्ष यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से हो रहा है। जानें- पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया।
विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों का इंतजार खत्म हो गया है। पर्यटन विभाग ने आज यानी शुक्रवार सुबह सात बजे से पंजीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इस वर्ष यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके बाद 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार समय से पहले पंजीकरण शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि यात्री अपनी योजना सुचारू रूप से बना सकें।
17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
वर्तमान में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण स्वीकार किए जा रहे हैं। श्रद्धालु पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, मोबाइल फोन यूजर्स Tourist Care Uttarakhand ऐप के माध्यम से भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो यात्री डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा 17 अप्रैल से ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में शुरू की जाएगी। किसी भी तकनीकी सहायता या यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए विभाग ने टोल-फ्री नंबर 0135-1364 जारी किया है, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा।
पंजीकरण प्रक्रिया के बीच धामों में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के सरकारी फैसले को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। चारधाम होटल एसोसिएशन और अन्य स्थानीय हितधारकों ने इस सीमा को व्यापार के लिए नुकसानदेह बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता का कहना है कि वे अपनी बात शासन के समक्ष रख चुके हैं और यदि समाधान नहीं निकला, तो मार्च के दूसरे पखवाड़े से आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि, सरकार का मुख्य फोकस सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने पर है ताकि हिमालयी पारिस्थितिकी और बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव न पड़े।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस
सबसे पहले, आपको उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाना होगा या अपने स्मार्टफोन में Tourist Care Uttarakhand ऐप डाउनलोड करना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचते ही आपको 'Register/Login' का विकल्प दिखाई देगा। यदि आप पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं, तो आपको अपनी बुनियादी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके एक नया अकाउंट बनाना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करके आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा।
अकाउंट लॉगिन करने के बाद, आपको 'Create/Manage Tour' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां आपको अपनी यात्रा की योजना की जानकारी देनी होगी, जैसे कि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं या परिवार/समूह के साथ। आपको अपने टूर का नाम, यात्रा शुरू करने की तिथि और उत्तराखंड में प्रवेश करने का स्थान जैसे हरिद्वार या ऋषिकेश चुनना होगा। यह जानकारी भरने के बाद आपका एक 'टूर प्लान' तैयार हो जाएगा।
अगले चरण में, आपको उन धामों का चयन करना होगा जहां आप दर्शन करना चाहते हैं। प्रत्येक धाम के सामने उपलब्ध तारीखें कैलेंडर में दिखाई देंगी। आपको अपनी सुविधानुसार तारीख चुननी होगी। ध्यान रहे कि एक दिन में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित हो सकती है, इसलिए यदि कोई तारीख लाल रंग में दिख रही है, तो वह स्लॉट फुल हो चुका है और आपको दूसरी तारीख चुननी होगी।
धाम और तारीख चुनने के बाद, आपको प्रत्येक यात्री का व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। इसमें यात्री का नाम, आयु, लिंग, पूरा पता और एक सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) का नंबर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको एक आपातकालीन संपर्क नंबर और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो भी डिजिटल रूप में अपलोड करना होगा। सभी यात्रियों का विवरण भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें। अंतिम चरण में, आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
