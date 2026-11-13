Chardham Yatra 2026: केदारनाथ में इस साल कमाई का नया रिकॉर्ड, देश के पहले गांव माणा में भी पर्यटकों का सैलाब
Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा में इस साल आस्था के साथ व्यापार के भी नए रिकॉर्ड बने। केदारनाथ में इस साल 51 करोड़ से अधिक की कमाई हुई। वहीं, देश के पहले गांव माणा में भी खूब व्यापार हुआ।
Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा 2026 ने इस बार आस्था के साथ कारोबार के भी नए आयाम गढ़े। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे से बदरी-केदार मंदिर समिति की कमाई 51 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। वहीं, बदरीनाथ धाम के पास स्थित देश के पहले गांव माणा में भी पर्यटकों की भारी आमद से स्थानीय कारोबारियों की खूब चांदी रही। यात्रा के समापन की ओर बढ़ते कदमों के बीच बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने की धार्मिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की इस वर्ष की यात्रा ने आय के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। 11 नवंबर को शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने तक बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) को विभिन्न स्रोतों से कुल 51 करोड़ 18 लाख 45 हजार 901 रुपये की आय प्राप्त हुई। कपाट बंद होने के अंतिम दिन भी श्रद्धालुओं ने थाली भेंट के रूप में 1,00,651 रुपये अर्पित किए। मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि इस वर्ष विशेष पूजा-अर्चना मंदिर समिति की आय का सबसे बड़ा स्रोत रही। पूजा काउंटर से 20 करोड़ 31 लाख 28 हजार 800 की आय हुई।
ऊखीमठ मंदिर में आज विराजेंगे बाबा
भगवान केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते ही बाबा की पंच मुखी चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश से शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होकर विभिन्न पड़ावों से होते आज शुक्रवार को ऊखीमठ पहुंचेगी। गुरुवार को देर सांय डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची जहां भक्तों ने डोली का जोरदार स्वागत किया। शुक्रवार को बाबा की डोली गुप्तकाशी से रवाना होकर शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। शीतकाल छह माह बाबा की पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में की जाएगी। गुरुवार को प्रातः पंचमुखी उत्सव डोली की पूजा अर्चना के बाद करीब साढ़े आठ बजे बाबा की डोली अगले पड़ाव गुप्तकाशी के लिए रवाना हुई। बाबा की उत्सव डोली आर्मी की बैंड धुनों एवं भक्तों के जयकारों के साथ रामपुर से रवाना होकर शेरसी, बड़ासू, फाटा, मैखंडा, ब्यूंग, नारायणकोटी, नाला में भक्तों को आशीर्वाद दिया।
माणा गांव में बना व्यापार का नया रिकॉर्ड
चारधाम यात्रा ने इस साल श्रद्धालुओं की संख्या के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बदरीनाथ धाम से महज़ तीन किलोमीटर दूर स्थित ’देश के पहले गांव’माणा में इस बार पर्यटकों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि स्थानीय व्यापारियों की किस्मत चमक उठी।
बदरीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू हुईं, 16 नवंबर को कपाट बंद
बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पूर्व की धार्मिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पारंपरिक पंच पूजाओं के शुभारंभ के साथ ही पहले दिन गुरुवार को श्री गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 16 नवंबर की रात 9 बजकर 37 मिनट पर कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे।
बदरीनाथ में शीतकालीन कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रावल अंबरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी स्वयंवर सेमवाल और वेदपाठियों की मौजूदगी में पूजा संपन्न कराई जा रही है। पंच पूजा के पहले दिन गुरुवार को सुबह गणेश की मूर्ति को उनके परिसर स्थित मंदिर से लाकर मुख्य गर्भगृह में विराजित किया गया। इसके बाद देर शाम पूरे विधि-विधान के साथ गणेश मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। वेदपाठी डॉ. अमित बंदोलिया ने बताया कि शुक्रवार को आदि केदारेश्वर और आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। 14 नवंबर को वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। 15 नवंबर को माता लक्ष्मी जी को गर्भगृह में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम दिन 16 नवंबर की रात ठीक 9 बजकर 37 मिनट पर बदरीविशाल के कपाट बंद किए जाएंगे।
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