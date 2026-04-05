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Chardham Yatra: गंगोत्री धाम में दर्शन और संध्या आरती का समय बदला, 19 अप्रैल को खुल रहे कपाट

Apr 05, 2026 05:55 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा का आगाज गंगोत्री धाम से शुरू होता है। मंदिर के कपाट 19 अप्रैल को शुभ मुहूर्त पर खुल रहे हैं। मंदिर समिति ने धाम में दर्शन और संध्या आरती के समय में बदलाव किया है।

Chardham Yatra: गंगोत्री धाम में दर्शन और संध्या आरती का समय बदला, 19 अप्रैल को खुल रहे कपाट

Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आगामी 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ चारधाम यात्रा का आगाज होगा। मंदिर समिति ने बैठक के बाद गंगोत्री धाम में दर्शन के समय में बदलाव किया है। श्रद्धालु इस वर्ष गंगोत्री धाम में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे।

जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 15 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओ के दर्शनार्थ खोल दिए जायेंगे। देर सांय को गंगोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु 7:45 पर होने वाली आरती के दौरान ही कर पायेंगे।

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उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित गंगोत्री मंदिर धर्मशाला में श्री पांच मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा व्यवस्था संबंधी एक बैठक की। समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि यात्रा व्यवस्था के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है।

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होटल और होमस्टे के लिए सख्त नियम

दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर संचालित होटल, लॉज, रिसॉर्ट और होमस्टे संचालकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। यात्रा से पहले सभी को अपनी दरें जिला पर्यटन कार्यालय से मंजूर करानी होंगी। तय दरों से ज्यादा वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी इकाइयों के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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आपदा से निपटने की तैयारी

यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, ताकि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को परखा जा सके।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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