Chardham Yatra: गंगोत्री धाम में दर्शन और संध्या आरती का समय बदला, 19 अप्रैल को खुल रहे कपाट
Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा का आगाज गंगोत्री धाम से शुरू होता है। मंदिर के कपाट 19 अप्रैल को शुभ मुहूर्त पर खुल रहे हैं। मंदिर समिति ने धाम में दर्शन और संध्या आरती के समय में बदलाव किया है।
Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आगामी 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ चारधाम यात्रा का आगाज होगा। मंदिर समिति ने बैठक के बाद गंगोत्री धाम में दर्शन के समय में बदलाव किया है। श्रद्धालु इस वर्ष गंगोत्री धाम में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे।
जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 15 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओ के दर्शनार्थ खोल दिए जायेंगे। देर सांय को गंगोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु 7:45 पर होने वाली आरती के दौरान ही कर पायेंगे।
उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित गंगोत्री मंदिर धर्मशाला में श्री पांच मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा व्यवस्था संबंधी एक बैठक की। समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि यात्रा व्यवस्था के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है।
होटल और होमस्टे के लिए सख्त नियम
दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर संचालित होटल, लॉज, रिसॉर्ट और होमस्टे संचालकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। यात्रा से पहले सभी को अपनी दरें जिला पर्यटन कार्यालय से मंजूर करानी होंगी। तय दरों से ज्यादा वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी इकाइयों के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
आपदा से निपटने की तैयारी
यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, ताकि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को परखा जा सके।
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