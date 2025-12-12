उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे की चौड़ाई एक मीटर घटाई, अब सिर्फ 1413 पेड़ कटेंगे

संक्षेप: चारधाम परियोजना के तहत गंगोत्री हाईवे की चौड़ाई 12 मीटर के बजाय 11 मीटर करने पर सहमति बनी है, जिससे अब 6,822 के बजाय सिर्फ 1,413 पेड़ों का ही कटान होगा और बाकी 1,202 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा।

चारधाम सड़क परियोजना के तहत भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले गंगोत्री हाईवे पर अब महज 1,413 पेड़ ही कटेंगे। पेड़ों को बचाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) के बीच हाईवे की चौड़ाई को 12 मीटर के बजाय 11 मीटर रखने पर सहमति बन गई है। बीआरओ इसकी डीपीआर बना रहा है।

चारधाम सड़क परियोजना में उत्तरकाशी के चुंगी बड़ेथी से भैरव घाटी तक लगभग 90 किलोमीटर सड़क का निर्माण पांच चरणों में होना है। पहले चरण में भैरव घाटी से झाला तक 15 किलोमीटर 12 मीटर चौड़ी सड़क बननी है। 321 करोड़ रुपये की डीपीआर भेजी गई थी। इसके दायरे में 6,822 पेड़ आ रहे थे। इसे लेकर पर्यावरणविद् विरोध कर रहे थे।

1,202 पेड़ ट्रांसप्लांट होंगे बीआरओ कमांडर राज किशोर सिंह ने बताया कि सड़क की चौड़ाई कम होने से अब 1,413 पेड़ों का ही कटान होगा, जबकि 1,202 पेड़ों को ट्रांसप्लांट यानी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।