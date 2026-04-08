काम की बात: चारधाम यात्रा से पहले कर लें ये तैयारियां, लगातार बर्फबारी से बढ़ने वाली है मुश्किलें
इस साल चारधाम दर्शन यात्रियों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। अभी तक बर्फबारी नहीं रुकी है और इससे रास्ता साफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। यात्रा से पहले आप अपनी तैयारी दुरुस्त रखें।
यदि आप चारधाम दर्शन पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चारधाम में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे यात्रा तैयारियां प्रभावित हैं। इसलिए आपको भी यहां विशेष तैयारी के साथ आना होगा। केदारनाथ रूट पर लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी की टीम पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटी है। लेकिन लगातार हिमपात होने से हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। आगे स्थिति सुधरेगी या बर्फबारी जारी रहेगी इस पर अभी मौसम विभाग कुछ अनुमान नहीं दे पाया है। पिछले 15 दिनों से जोशीमठ, बदरीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, स्वर्गारोहिणी, कुवांरी पास, औली में बारिश-बर्फबारी जारी है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में आपको विशेष सतर्कता के साथ आना होगा। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। सामान्य तौर पर अप्रैल पहले पखवाड़े में यहां बर्फ पिघलना शुरू हो जाती थी। इस बार साल 2012 की तरह लगातार बारिश, बर्फबारी जारी है।
यहां कराएं पंजीकरण
चारधाम यात्रा को अधिकृत वेबसाइट पर ही पंजीकरण कराएं। इसके साथ ही मोबाइल एप पर भी पंजीकरण करा सकते हैं। अधिकृत साइट से ही बुक कराएं हेली टिकट। हेलीकॉप्टर से दर्शन को लेकर कोई दिक्कत न आए, इसके लिए समय पर हेली टिकट बुक कराएं। heliyatra.irctc.co.in से ही टिकट बुक कराएं। हेलीकॉप्टर टिकट देने का दावा करने वाले अनधिकृत लोगों से बचें। धामों पर दर्शन कराने का दावा करने वाले अनधिकृत लोगों से बचें।
इन नंबरों पर करें संपर्क
यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल करने को पर्यटन विकास परिषद की ओर से जारी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 01352559898 और 01352552627 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 01353520100 पर 24 घंटे कभी भी फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
धामों के कपाट खुलने की तारीख
19 अप्रैल-गंगोत्री और यमुनोत्री
22 अप्रैल-केदारनाथ
23 अप्रैल- बदरीनाथ धाम
23 मई- हेमकुंड साहिब
12.71 लाख श्रद्धालुओं ने कराए पंजीकरण
सभी धामों में अभी तक 1271088 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिए हैं। यमुनोत्री धाम में 225238, गंगोत्री धाम में 231315, केदारनाथ धाम में 429675, बदरीनाथ धाम में 375352 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराए। हेमकुंड साहिब के लिए अभी तक 9508 श्रद्धालु दर्शन करा चुके हैं।
धामों में बर्फबारी के चलते माइनस में चल रहा तापमान
केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड में बहुत अधिक और बदरीनाथ, गंगोत्री में भी हल्की बर्फबारी से माइनस में तापमान चल रहा है। इस बर्फबारी का असर यात्रा शुरू होने के दौरान भी रहेगा। ऐसे में यूपी, दिल्ली समेत दूसरे गर्म मौसम वाले राज्यों से आने वाले श्रद्धालु इस मौसम से जरूर तालमेल बनाने की तैयारी से आएं।
इन तैयारियों के साथ शुरू करें यात्रा
● किसी भी दिक्कत से बचने को यात्रा से पहले चारधाम यात्रा का पंजीकरण जरूर कराएं
● यात्रा के दौरान अपने साथ पर्याप्त ऊनी कपड़े, छतरी, रेनकोट जरूर साथ रखें
● पंजीकरण के दौरान सटीक स्वास्थ्य जानकारी जरूर दें
● वरिष्ठ नागरिक यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं
● यदि पहले से कोई दवाई चली आ रही है तो प्रचुर मात्रा में स्टॉक जरूर साथ रखें।
● यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए ही आगे बढ़ें। ताकि मौसम के साथ तालमेल बना रहे।
● यदि किसी भी तरह खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो यात्रा से परहेज करें।
● वाहनों की रफ्तार को पहाड़ पर नियंत्रित रखें और पार्किंग में ही वाहन खड़ा करें।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
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