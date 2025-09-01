उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से हाहाकार, चारधाम-हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोक

प्रदेश में बारिश से हाहाकार के बीच सरकार ने आगामी 5 सितंबर तक चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोक लगा दी है। इससे पहले आज सुबह केदारनाथ हाईवे पर यात्रियों से भरे वाहन के ऊपर पत्थर गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

राज्य में लगातार जारी बारिश के मद्दनेजर सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। मौसम विभाग ने प्रदेशभर में अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज सुबह केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड के पास बोलेरो पर पत्थर गिरने से महिला समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पहाड़ों में लगातार भूस्खलन और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का आलम यह है कि आज देहरादून समेत प्रदेश भर के 10 जिलों में स्कूल भी एहतियातन बंद किए गए।

सोमवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन या मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं। उन्हें प्राथमिकता पर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा ओर सुविधा को देखते हुए, फिलहाल चारधाम एवं हेमकुंड साहिब यात्रा को फिलहाल रोकने का निर्णय किया गया है।

यात्रियों से अपील उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर सफर न करें। मौसम सामान्य होने एवं मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के उपरांत यात्राओं को पुनः प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क मार्गों की निगरानी, सफाई तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।