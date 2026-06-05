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चारधाम रूट पर बड़ा हादसा, गाजियाबाद से बदरीनाथ जा रहा वाहन पलटा; महिला यात्री की मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
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शुक्रवार तड़के चारधाम रूट पर बड़ा हादसा हो गया। बदरीनाथ हाइवे पर यात्रियों को लेकर आ रहा टैम्पो ट्रेवलर जोशीमठ के निकट पैनी नामक स्थान पर दुर्घटना ग्रस्त हो गया। एक महिला यात्री की मौत हो गई।

चारधाम रूट पर बड़ा हादसा, गाजियाबाद से बदरीनाथ जा रहा वाहन पलटा; महिला यात्री की मौत

उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के पास गाजियाबाद से बदरीनाथ जा रहा एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य यात्री घायल हो गए।

हादसा शुक्रवार सुबह उस समय हुआ, जब श्रद्धालुओं से भरा टेंपो ट्रैवलर बदरीनाथ धाम की ओर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, पैनी के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और टेंपो ट्रैवलर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

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वाहन में कुल 18 थे सवार

सूचना मिलने पर पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को वाहन से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। हादसे में घायल हुए कई यात्रियों को हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं।

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गाजियाबाद से बदरीनाथ जा रहा था वाहन

पुलिस के अनुसार वाहन में चालक समेत 18 लोग सवार थे। सभी यात्री गाजियाबाद से बदरीनाथ धाम के दर्शन के लिए निकले थे। दुर्घटना में 44 वर्षीय आरती की मौत हो गई, जबकि अन्य यात्रियों का इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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देवप्रयाग में भी हादसे में राजस्थान के तीन लोगों की मौत

इससे पहले मंगलवार को भी उत्तराखंड में टिहरी जिले के देवप्रयाग में एक टैक्सी के अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई थी उसमें सवार राजस्थान के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गयी और चार अन्य लापता हो गए थे। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैनिक होटल के समीप हुई इस दुर्घटना में 12 वर्षीय एक बालक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे उपचार के लिए पौड़़ी जिले के श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चारधाम दर्शन के लिए एसओपी

चारधाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनज़र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दर्शन व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

चारधाम में रिकॉर्डतोड़ भीड़

बता दें कि चारधाम यात्रा के शुरूआती 44 दिनों में ही रिकॉर्ड 29.85 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में तीन लाख से भी अधिक है। पिछले साल शुरूआती 44 दिनों में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 26.34 लाख था।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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