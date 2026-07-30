दो दिन बाद खुली थी चारधाम यात्रा, सुबह-सुबह केदारनाथ पैदल मार्ग भूस्खलन से बंद- VIDEO
Char Dham Yatra: भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा दो दिन के लिए रोकी गई थी। आज सुबह जैसे ही यात्रा शुरू हुई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन हो गया। श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद कर दी गई है।
Char Dham Yatra: उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। चारधाम यात्रा पर एहतियातन दो दिन की रोक लगाई गई थी, लेकिन आज सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा शुरू होने के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। अधिकारियों ने मार्ग को फिर से खोलने के लिए बहाली कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आज के लिए 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिला में स्थित है। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रभावित केदारनाथ राजमार्ग के हिस्सों का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द संपर्क बहाल करने का निर्देश दिया है।
केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन
गौरीकुंड के पास भूस्खलन से केदारनाथ पैदल मार्ग बंद हो गया है। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई है। इससे पहले केदारनाथ राजरमार्ग भी भूस्खलन के कारण बाधित था। विशाल मिश्रा ने कहा कि बुधवार देर रात और गुरुवार तड़के कई स्थानों से भूस्खलन की खबरें मिलीं थी। उन्होंने कहा, "मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कुछ स्थानों पर बड़े पत्थरों को अभी भी हटाना बाकी है। मैंने टीमों को उन्हें जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया है।"
आज 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड के दस जिलों में गुरुवार को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, टिहरी और ऊधमसिंह नगर के लिए येलो अलर्ट है।
भारी बारिश से नदियां उफान पर
रुद्रप्रयाग जिले में लगातार भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने उच्च चेतावनी जारी की है और अधिकारियों को अधिकतम सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और सभी संबंधित विभागों को किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।
बदरीनाथ हाईवे खुला
उधर, चारधामों में प्रमुख बदरीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। बुधवार देर रात राहत बचाव दल ने भूस्खलन से बाधित हाईवे को खोल दिया है। यहां लगातार बारिश से चमोली में नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। पर सुकून की बात यह है कि नदियों का जल स्तर अभी खतरे के निशान से कम है।
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