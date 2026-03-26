चार धाम यात्रा: 10 लाख रजिस्ट्रेशन, CM धामी ने दिए आदेश, सुरक्षा सर्वोपरि
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा-2026 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। अब तक 10 लाख पंजीकरण और 5 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य सड़कों, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराना है।
उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब तक 10 लाख पंजीकरण और 5 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। सरकार का मुख्य लक्ष्य सड़कों, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियों को लेकर खास निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने को कहा है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरी है। चार धाम यात्रा प्रदेशवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान उत्तराखंड के लोग देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। चार धाम यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत, सुविधाओं के विकास, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन के साथ ही परिवहन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अधिकारियों को आदेश
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि यात्रा मार्गों पर सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किए जाएं। साल 2025 की यात्रा प्राकृतिक आपदाओं के कारण डेढ़ महीने से अधिक समय तक बाधित रही थी, इसके बावजूद 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए।
10 लाख से अधिक ने कराए रजिस्ट्रेशन
सीएम धामी ने बताया कि 2026 की चार धाम यात्रा के लिए अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृहों में 5 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। यह यात्रा के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है।
नियमित समीक्षा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुखद चार धाम दर्शन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए शासन एवं प्रशासन को लगातार सतर्क रहते हुए व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बेहतर सेवाओं पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों (जैसे अतिथि गृह संचालक, ढाबा संचालक, टैक्सी एवं परिवहन सेवाओं से जुड़े लोग) के साथ बातचीत जारी है ताकि यात्रा के दौरान बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
सुरक्षित और आरामदायक बनाई जाएगी यात्रा
सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन की ओर से समय-समय पर चार धाम यात्रा से संबंधित जरूरी सूचनाएं श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाती रहेंगी, जिससे वे अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से नियोजित कर सकें। शासन को चार धाम यात्रा की तैयारी की निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी खुद चार धाम यात्रा की तैयारियों की जल्द समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से चार धाम यात्रा-2026 को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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