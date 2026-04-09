चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, पहले सफर की लॉटरी किसके नाम निकली
उत्तराखंड चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। गुरुवार को समिति की तरफ से पहले सफर की लॉटरी निकाली गई।
उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर प्रशासन और समितियां पूरी तैयारी में जुटी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। गुरुवार को लॉटरी के लिए पहले सफर की गाड़ियों का चयन किया गया।
यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार करीब 2200 वाहनों को यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इनमें से 1875 वाहनों का चयन गुरुवार को लॉटरी के जरिए किया गया। यह प्रक्रिया संयुक्त यात्रा बस अड्डा परिसर के एक होटल में पूरी की गई।
पहले सफर की लॉटरी किसे मिली
कार्यक्रम की शुरुआत पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद समिति के अध्यक्ष भास्करानंद भारद्वाज ने मटके से पहली पर्ची निकालकर यात्रा की शुरुआत की। पहली पर्ची में जीएमसीसी कंपनी की बस का नंबर निकला। इस बस के मालिक अजय बधानी हैं, जिन्हें इस साल चारधाम यात्रा की पहली बस चलाने का मौका मिला।
लॉटरी के अनुसार पहली पांच बसों में जीएमसीसी के बाद जीएमओ के संदीप बिष्ट, टीजीएमओ के लोकेश सेमवाल, टीजीएमओ के आकाश धनै और जीएमओयू के रामेंद्र सिंह नेगी की बसें शामिल हैं। गौरतलब है कि हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है।
60 वर्ष से ऊपर के यात्रियों की अनिवार्य स्वास्थ्य जांच
मुख्य सचिवआनंद बर्द्धन ने चारधाम यात्रा में आने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को केदारनाथ और बदरीनाथ में रोटेशन पर चिकित्सक तैनात करने तथा 60 वर्ष से अधिक श्रद्धालुओं की अनिवार्य जांच के निर्देश दिए गए। सड़क, बिजली, पेयजल और हेली सेवाओं को सुचारू रखने पर भी जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने जाम और लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर पुलिस बल तैनात करने, बड़े होल्डिंग एरिया विकसित करने और यात्रियों के लिए भोजन व ठहराव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही ‘सचेत ऐप’ डाउनलोड अनिवार्य करने, एसएमएस और वॉट्सएप के जरिए सूचनाएं देने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन विभाग को आपात स्थिति में हेली सेवा का प्रबंध रखने को भी कहा।
सुरक्षित यात्रा को पूरा सहयोग देगा एनडीएमए
देहरादून। आगामी चारधाम यात्रा को आपदा-मुक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने संयुक्त रूप से एक विस्तृत टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनडीएमए के सदस्य कृष्णा एस वत्स राज्य को हर संभव तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। वहीं, आपदा प्रबंधन में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ाने और इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका देने का सुझाव दिया गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।