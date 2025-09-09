Char Dham Helicopter Fares Hiked by Up to 46 percent Check New Rates Pilgrims Big Blow चारधाम तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा झटका, हेलिकॉप्टर का किराया 46 % तक बढ़ा; अब इतने चुकाने होंगे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Char Dham Helicopter Fares Hiked by Up to 46 percent Check New Rates Pilgrims Big Blow

चारधाम तीर्थयात्रियों को दूसरे चरण में जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। हेली सेवाओं के किराए में 46 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी की गई है। 

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:25 AM
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवाओं के लिए ज्यादा किराया चुकाना होगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने किराये में 45.86 तक की बढ़ोतरी कर दी है। तीर्थयात्रियों को अब धाम पहुंचने के लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी।

सोमवार को सीईओ-यूकाडा आशीष चौहान ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में कहा कि इस बार हेली यात्रियों की संख्या में 30 प्रतिशत तक कटौती की गई है, इस वजह से किराए में बढ़ोतरी की गई है।

ये भी पढ़ें:एक सप्ताह में मात्र 462 श्रद्धालुओं ने ही कराया चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन

उन्होंने बताया कि हेली सेवा 15 सितंबर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए डीजीसीए की ओर से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब की हेली यात्रा किराये की दरें बाद में जारी की जाएंगी।

10 सितंबर से बुकिंग शुरू

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 10 सितंबर से टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। यूकाडा और आईआरसीटीसी ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए www.heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट जारी की है। इस पर 10 सितंबर से बुकिंग खोल दी जाएगी।

हेली सेवा के दाम

चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं के किराए में इस बार भारी बढ़ोतरी की गई है। सिरसी से केदारनाथ का किराया पहले 6,060 रुपये था, जो अब बढ़कर 8,839 रुपये हो गया है। फाटा से केदारनाथ तक का किराया 6,062 रुपये से बढ़कर 8,842 रुपये कर दिया गया है। वहीं, गुप्तकाशी से केदारनाथ हेली सेवा का किराया 8,532 रुपये से बढ़ाकर 12,444 रुपये तय किया गया है।

