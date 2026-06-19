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किशोरी से रेप के बाद बवाल, पलटन बाजार में तोड़फोड़-आगजनी का प्रयास; फिर सुलगा देहरादून

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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बैरागीवाला की घटना के बाद देहरादून एक बार फिर सुलगा। पलटन बाजार में किशोरी से रेप के बाद हिंदू संगठनों ने बवाल किया। दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी का प्रयास हुआ।

किशोरी से रेप के बाद बवाल, पलटन बाजार में तोड़फोड़-आगजनी का प्रयास; फिर सुलगा देहरादून

देहरादून के शहर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप पर बवाल हो गया। यह मामला दो किरायेदारों से जुड़ा है। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि एक दुकान में तोड़फोड़ और दूसरी दुकान में आगजनी का प्रयास किया गया। एक दुकान का सामान तक बाहर फेंक दिया गया। पलटन बाजार में कई दुकानें भी बंद कराई गई। अचानक भीड़ देखकर कई दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद कर दीं। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। इस मामले की गंभीरता को देखकर कई थानों की पुलिस को वहां तैनात किया गया। इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। रात होने तक लोगों का हंगामा जारी रहा।

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वॉशरूम में नाबालिग से घिनौनी हरकत के बाद लोगों में उबाल

शहर कोतवाल हरिओम राज चौहान ने बताया कि एक व्यक्ति के मकान में दो परिवार किराये पर रहते हैं। वे दुकानों में छोटा-मोटा काम करते हैं। आरोप है कि एक परिवार के नाबालिग लड़के ने दूसरे किरायेदार परिवार की नाबालिग से गुरुवार दोपहर को मौका पाकर वॉशरूम में दुष्कर्म किया।

बैरागीवाला के बाद देहरादून में हंगामे से बढ़ी चिंता

देहरादून। बैरागीवाला में हत्या की वारदात से उपजे तनाव के बीच शहर कोतवाली क्षेत्र में लड़की से दुष्कर्म के बाद हुए बवाल ने पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संवेदनशील घटनाएं और जन प्रतिक्रिया को देख पुलिस-प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस क्षेत्र में अब सक्रिय हो गई है।

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आरोपी पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया कि देर शाम आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा-65(1) यानी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि, आरोपी भी नाबालिग है, लिहाजा उसे पुलिस संरक्षण में ले लिया गया है। इस प्रकरण की जांच की जा रही है। लोगों से अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें।

कोतवाली के गेट पर धरना, नेताओं से वार्ता

इस मामले में भीड़ शहर कोतवाली पहुंच गई और मुख्य गेट पर धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगी। पुलिस की ओर से हटाए जाने के बाद भीड़ और आक्रोशित हो गई और शहर के मुख्य बाजार की ओर बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने धामावाला होते हुए पलटन बाजार में दुकानों के शटर गिरवाने शुरू कर दिए। पुलिस तुरंत हरकत में आई और प्रदर्शनकारियों को रोककर उनके प्रमुख नेताओं को वार्ता के लिए थाने ले गई। इसके बाद स्थिति नियंत्रित हो सकी।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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