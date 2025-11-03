Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Chaos Erupts During President draupadi Murmu Uttarakhand Visit Ministers and MLAs Packed Into Bus Sparks Outrage
राष्ट्रपति मुर्मू के उत्तराखंड स्वागत के बीच बवाल, मंत्री-विधायकों को बस में ठूंसा; निकाली भड़ास

राष्ट्रपति मुर्मू के उत्तराखंड स्वागत के बीच बवाल, मंत्री-विधायकों को बस में ठूंसा; निकाली भड़ास

संक्षेप: उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू के स्वागत के बीच मंत्री-विधायकों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला सामने आया। उन्हें बसों में ठूंसकर लाया गया। इससे वे काफी भड़के नजर आए।

Mon, 3 Nov 2025 07:27 AMGaurav Kala देहरादून
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रविवार को उत्तराखंड आगमन हुआ। उनका देवभूमि में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति आज से देहरादून में शुरू हो रहे दो दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। इस बीच रविवार को एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे मंत्री-विधायकों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। इससे वे काफी नाराज नजर आए।

उत्तराखंड में एक बार फिर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच प्रोटोकॉल विवाद सामने आया है। ताजा मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून आगमन से जुड़ा है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पहुंचे विधायकों और सांसदों को अधिकारियों के रवैये का सामना करना पड़ा।

अधिकारियों की मौज, विधायकों को बस में ठूंसा

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जहां विधायक और सांसदों को बस में बैठाकर विशेष विमान तक ले जाया गया, वहीं वरिष्ठ अधिकारी अपने वाहनों से सीधे एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर गए। इस घटना से नाराज जनप्रतिनिधियों ने मौके पर ही अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई और मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत दर्ज कराई।

घटना की पुष्टि खुद प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उधर, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी इस मामले नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अधिकारियों की सरकार होती है।

