दून अस्पताल में महिला गार्ड्स पर लात-घूंसे बरसाए, सिर पर बोतल भी मारी- VIDEO
Chaos at Doon Hospital: दून अस्पताल में भारी बवाल हो गया। मरीज के साथ आए तीमारदारों ने महिला सुरक्षाकर्मियों पर लात-घूंसे बरसाए। सिर पर बोतल मारी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
Chaos at Doon Hospital: दून अस्पताल की गायनी इमरजेंसी के बाहर एक मरीज के तीमारदारों और सुरक्षा कर्मियों में नोकझोंक के बाद जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि तीमारदारों ने महिला सुरक्षा कर्मियों और वार्ड आया पर लात-घूंसे बरसाए। एक सुरक्षा कर्मी के सिर पर बोतल दे मारी। दूसरे गार्ड के सिर पर उनकी वॉकी-टॉकी छीनकर मारी। पुलिस ने इन आरोपियों को दून अस्पताल के पास पकड़ लिया और चौकी में बैठा दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, रविवार अलसुबह करीब तीन बजे 16 वर्षीय किशोरी को परिजन पेट दर्द के चलते दून अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उनको गायनी की इमरजेंसी में भेजा गया। परिजनों ने पहले यूपीटी जांच पर ऐतराज जताया। डॉक्टरों ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत यह जांच कराई गई है। परिजनों का आरोप है कि खून के आठ वायल सैंपल ले लिए गए, नीचे काउंटर पर कर्मचारियों ने ही कहा कि दो जांच के लिए इतना खून क्यों निकाला। जब ऊपरी तल पर जाकर इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। आरोप है कि तीमारदारों ने महिला सुरक्षा कर्मी कविता के सिर पर बोतल और वार्ड आया दीपा के पेट में लात मारी। मामला शांत कराने आए पुरुष सुरक्षा गार्ड हरेंद्र और रमेश को भी पीटा गया और उनकी वॉकी-टॉकी ही सिर पर दे मारी।
आरोपियों को छोड़ने पर भड़के गार्डों ने भी चेताया
पुलिस चौकी से आरोपियों को कथित तौर पर छोड़ने की सूचना पर सुरक्षा गार्डों में रोष फैल गया। उन्होंने दो सिपाहियों को घेर लिया और खूब हंगामा किया। उन्होंने पुलिसवालों से साफ कहा कि हम सबकी सुरक्षा करते हैं, हम पर ही हमला होगा तो क्या कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वे पूर्व सैनिक हैं। अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से आंदोलन होगा।
दून अस्पताल में छह घंटे तक हंगामा
अक्सर कई तरह के विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला दून अस्पताल रविवार को जंग का अखाड़ा बन गया था। सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ से मारपीट के बाद गायनी इमरजेंसी में करीब छह घंटे तक हंगामा चलता रहा। वहां पहुंचे मरीज और तीमारदार भी परेशानी में पड़े। डिप्टी एमएस डॉ. विनम्र मित्तल के साथ सुरक्षा इंचार्ज भरत नकोटी ने मोर्चा संभाला, लेकिन लगातार व्यवस्थाएं संभालते-संभालते उनके पसीने छूट गए। दोपहर करीब दो बजे जाकर स्थिति नियंत्रण में आ सकी।
हिंदू रक्षा दल वालों को वापस लौटा दिया गया
दून अस्पताल में घटनाक्रम के बाद दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता इमरजेंसी पहुंच गए। एक वर्ग के लोगों पर आरोप लगाकर नारे लगाने लगे। डीएमएस ने वापस जाने का अनुरोध किया तो उन्होंने आरोपियों को बचाने का आरोप लगा दिया। इस पर लेबर रूम इंचार्ज एलिजा बेथ, उपनल कर्मचारी नेता मीना रौथाण ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि हम सब कर्मचारी हैं और किसी वर्ग के नाम पर तमाशा न करें।
दिक्कत थी तो शिकायत करते, मारपीट अस्वीकार्य
एमएस-दून अस्पताल डॉ. आरएस बिष्ट ने कहा कि यूपीटी प्रोटोकॉल की जांच है, इसमें कुछ गलत नहीं। आठ वायल खून की बात से कर्मचारियों ने इनकार किया है। अभद्रता मामले की जांच कराई जा रही है। तीमारदारों को कोई दिक्कत थी तो शिकायत करते, ऐसे अराजकता फैलाना और मारपीट करना गलत है। पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। हम चौकी में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने को कई बार कह चुके हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो
दून अस्पताल की इमरजेंसी में आए दिन विवादों के कारण लगातार किरकिरी हो रही है। मंत्री और शासन के निर्देश पर दून अस्पताल प्रबंधन कई बदलाव कर रहा था। इस बीच, अब रविवार को बवाल के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता। उधर, दून अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं कि चौकी पर महज एक ही पुलिस वाला ड्यूटी पर रहता है। पुलिस घटना के समय आती भी नहीं है। कई बार यहां पुलिस कर्मचारी बढ़ाने के लिए लिखकर भी दिया है।
मारपीट के बाद मरीज के साथ भागने की कोशिश
दून अस्पताल में मारपीट के बाद आरोपी तीमारदार अपने मरीज को लेकर निचले तल की ओर भाग निकले। पर तीमारदार और कर्मचारी आमने-सामने आ गए तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर चौकी में बैठा दिया। एमएस डॉ. आरएस बिष्ट और डिप्टी एमएस डॉ. विनम्र मित्तल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई।
पुलिस अफसर बोले, दर्ज किया जा रहा है मुकदमा
कोतवाली प्रभारी-सदर केसी भट्ट ने कहा कि दून अस्पताल के स्टाफ से मारपीट करने वालों को पकड़ा गया है। उनको छोड़े जाने की बात गलत है, मरीज की तबीयत खराब होने पर इलाज कराने निजी अस्पताल गए थे। उन्होंने पूछताछ में बताया कि दो टेस्ट के लिए आठ वायल सैंपल लेने के साथ कुछ जांच पर आपत्ति जताई है। दून अस्पताल स्टाफ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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