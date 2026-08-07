Champawat News: नर्सिग कॉलेज में प्रतियोगिताएं होंगी
Champawat News: चम्पावत। माई भारत युवा कार्यक्रम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभिनर्सिग कॉलेज में प्रतियोगिताएं होंगी नर्सिग कॉलेज में प्रतियोगिताएं होंगी नर्सिग कॉ
Champawat News: योगेश जोशी, चम्पावत। माई भारत युवा कार्यक्रम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत दस अगस्त को नर्सिंग कॉलेज चम्पावत में जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इस दौरान चित्रकला, स्लोगन लेखन, भाषण, कविता पाठ, संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक तथा रील, शॉर्ट वीडियो निर्माण आदि प्रतियोगिता होंगी। प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष के युवा हिस्सा ले सकेंगे। माई भारत पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकरण होंगे। ---
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