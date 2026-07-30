Champawat News: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित 318 योजनाएं प्रस्तावित की गई
Champawat News: चम्पावत में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन पर चर्चा हुई। इसमें 318 विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ और ग्रामीण विकास की योजनाओं को समावेशी दृष्टिकोण से तैयार करने पर बल दिया गया।
Champawat News: चम्पावत। जिला सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन, विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत पंच सम्मेलन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में योजना के सफल क्रियान्वयन, अंतर-विभागीय समन्वय तथा ग्रामीण आजीविका संवर्धन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जनपद के अंतर्गत चार मुख्य श्रेणियों एवं 29 उप-श्रेणियों में वर्गीकृत लगभग 318 विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर उन पर बिंदुवार गहन मंथन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से ग्राम स्तर पर ही मजबूत और व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाएं समावेशी दृष्टिकोण के साथ बनाई जानी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। परियोजना निदेशक अजय सिंह ने बताया कि जल संरक्षण व संवर्धन, भूमि सुधार एवं समतलीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण, पौधरोपण, पशु शेड, नाली निर्माण, व्यक्तिगत परिसंपत्ति विकास तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारा जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न रेखीय विभागों के अधिकारियों ने भी अपनी संचालित योजनाओं की जानकारी साझा की, जिससे विभागीय योजनाओं को एक साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सके। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्या, सहायक परियोजना निदेशक विम्मी जोशी, डीडीओ दिनेश सिंह दिगारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारीगण, त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण, स्वयं सहायता समूहों की सदस्य तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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