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Champawat News: चम्पावत 30 अगस्त तक होंगे प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: कौशल और आत्मनिर्भरता के विजन के तहत आईटीआई में 30 अगस्त तक ऑनलाइन प्रवेश किए जा सकेंगे। कलक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी कमल तिवारी ने बताया कि क्राफ्ट्सम

Champawat News: चम्पावत 30 अगस्त तक होंगे प्रवेश

Champawat News: योगेश, चम्पावत। कौशल और आत्मनिर्भरता के विजन के तहत आईटीआई में 30 अगस्त तक ऑनलाइन प्रवेश किए जा सकेंगे। कलक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी कमल तिवारी ने बताया कि क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत शैक्षिक अर्हता आठवीं और दसवीं पास है।

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