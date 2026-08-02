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Champawat News: 18 अगस्त को होगा राष्ट्रीय शपथ समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत-नशा मुक्त भारत अभियान के छह वर्ष पूर्व होने पर 18 अगस्त को राष्ट्रीय शपथ समारोह होगा। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि इस दिन जिले के सभी सरकारी, ग

Champawat News: 18 अगस्त को होगा राष्ट्रीय शपथ समारोह

Champawat News: सतीश, चम्पावत। नशा मुक्त भारत अभियान के छह वर्ष पूर्व होने पर 18 अगस्त को राष्ट्रीय शपथ समारोह होगा। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि इस दिन जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान और स्कूलों में शपथ दिलाई जाएगी।

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