Champawat News: स्वच्छता अभियान चलाया
Champawat News: प्रेमनगर पाटन में महिलाओं ने पंचायत घर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने झाड़ी कटान किया और कूड़े का निस्तारण किया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। इसमें कई महिलाएं शामिल रहीं, जिसने सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई।
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। प्रेमनगर पाटन में महिलाओं ने पंचायत घर में स्वच्छता अभियान चलाया। महिलाओं ने पंचायत भवन के आसपास झाड़ी कटान के साथ ही कूड़े का निस्तारण किया। इस दौरान महिलाओं ने ग्रामीणों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अभियान में भावना गड़कोटी, पुष्पा पाटनी, नीरू बिष्ट, सुनीता फर्त्याल, कमला देवी, राजेश्वरी जोशी, अनीता पाटनी, हेमा रौतेला, निर्मला रौतेला आदि महिलाएं शामिल रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।