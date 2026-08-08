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Champawat News: स्वच्छता अभियान चलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: प्रेमनगर पाटन में महिलाओं ने पंचायत घर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने झाड़ी कटान किया और कूड़े का निस्तारण किया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। इसमें कई महिलाएं शामिल रहीं, जिसने सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई।

Champawat News: स्वच्छता अभियान चलाया

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। प्रेमनगर पाटन में महिलाओं ने पंचायत घर में स्वच्छता अभियान चलाया। महिलाओं ने पंचायत भवन के आसपास झाड़ी कटान के साथ ही कूड़े का निस्तारण किया। इस दौरान महिलाओं ने ग्रामीणों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अभियान में भावना गड़कोटी, पुष्पा पाटनी, नीरू बिष्ट, सुनीता फर्त्याल, कमला देवी, राजेश्वरी जोशी, अनीता पाटनी, हेमा रौतेला, निर्मला रौतेला आदि महिलाएं शामिल रहीं।

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