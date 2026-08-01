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Champawat News: नाबार्ड और आजीविका मिशन के सहयोग से दीदी कैफे शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में, ग्रामीण विकास विभाग और नाबार्ड ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। सशक्त स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को फास्ट फूड प्रशिक्षण के बाद ₹50,000 मूल्य के मोबाइल फूड कार्ट्स सौंपे गए। ये कार्ट्स दीदी कैफे के नाम से प्रमुख स्थलों पर चलाए जाएंगे।

Champawat News: नाबार्ड और आजीविका मिशन के सहयोग से दीदी कैफे शुरू

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जिले में ग्रामीण विकास विभाग और नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन एवं ग्राम विकास विभाग की इस संयुक्त पहल के तहत आरसेटी से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त सशक्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ₹50,000 मूल्य के मोबाइल फूड कार्ट्स प्रदान किए गए। शनिवार को जिला कार्यालय परिसर में डीएम मनीष कुमार द्वारा चार महिला स्वयं सहायता समूहों की लाभार्थियों को उनके उपयोग के लिए कार्ट्स सौंपे गए। लाभार्थी महिलाएं मुख्य व्यावसायिक स्थलों जैसे यात्रा मार्गों, डिग्री कॉलेजों, अस्पतालों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर दीदी कैफे के नाम से इन मोबाइल कार्ट्स का संचालन करेंगी।

डीएम ने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से महिलाओं को आर्थिक संबल और सुदृढ़ीकरण प्रदान करने का यह विशेष प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सहायक परियोजना निदेशक विमी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नाबार्ड के संयुक्त सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चंम्पावत में यह विशेष पहल शुरू की गई है। इसके तहत आजीविका संवर्धन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ये मोबाइल फूड कार्ट्स महिलाओं को दीदी कैफे संचालन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड की डीडीएम स्वाति कार्की, ग्राम विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी महिलाएं एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

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