Champawat News: नाबार्ड और आजीविका मिशन के सहयोग से दीदी कैफे शुरू

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जिले में ग्रामीण विकास विभाग और नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन एवं ग्राम विकास विभाग की इस संयुक्त पहल के तहत आरसेटी से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त सशक्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ₹50,000 मूल्य के मोबाइल फूड कार्ट्स प्रदान किए गए। शनिवार को जिला कार्यालय परिसर में डीएम मनीष कुमार द्वारा चार महिला स्वयं सहायता समूहों की लाभार्थियों को उनके उपयोग के लिए कार्ट्स सौंपे गए। लाभार्थी महिलाएं मुख्य व्यावसायिक स्थलों जैसे यात्रा मार्गों, डिग्री कॉलेजों, अस्पतालों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर दीदी कैफे के नाम से इन मोबाइल कार्ट्स का संचालन करेंगी।