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Champawat News: जंगली सुअर के हमले में ग्रामीण घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: सिमलखेत में एक जंगली सुअर ने जीत सिंह नामक ग्रामीण पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पहले प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस घटना के चलते स्थानीय निवासी जंगली सुअरों द्वारा फसलों के साथ-साथ लोगों पर हमलों की चिंता जताते हैं।

Champawat News: जंगली सुअर के हमले में ग्रामीण घायल

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। बाराकोट ब्लॉक के सिमलखेत में जंगली सुअर ने हमला कर एक ग्रामीण को घायल कर दिया। लोहाघाट में प्राथमिक उपचार के बाद घायल ग्रामीण को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह सिमलखेत में अल्मोड़ा जिले की सीमा में स्थित दसोला बडियार के इडयानी तोक निवासी जीत सिंह दुकान जा रहे थे। इसी दौरान झाड़ी में छिपे जंगली सुअर ने जीत सिंह पर एकाएक हमला बोल दिया। शोर मचाने पर जंगली सुअर जंगल की ओर भाग गया। परिजनों ने घायल जीत सिंह को निजी वाहन से लोहाघाट अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉ.करन बिष्ट और डॉ.वसीम ने घायल का उपचार किया।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ.विजय राठी ने बताया कि घायल के हाथ और सिर में चोटें आई है। बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ग्रामीण प्रकाश सिंह, दीवान सिंह, राम सिंह ने बताया कि जंगली सुअर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही लोगों पर हमला भी कर रहे हैं।

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