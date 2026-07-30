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Champawat News: जन सुनवाई दिवस तीन अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत-जिला सभागार में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में तीन अगस्त को साप्ताहिक जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लोगों की समस्याओं का मौके प

Champawat News: जन सुनवाई दिवस तीन अगस्त को

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जिला सभागार में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में तीन अगस्त को साप्ताहिक जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा।

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