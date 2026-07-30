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Champawat News: महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की 30 छात्राओं ने सुंई पऊ स्कूल में प्रवेश लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स छमनियां लोहाघाट की 30 छात्राओं ने आदर्श कन्या जूनियर हाईस्कूल सुंई पऊ में प्रवेश लिया। इस दौरान नवप्रवेशी खिलाड़ियों का स्

Champawat News: महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की 30 छात्राओं ने सुंई पऊ स्कूल में प्रवेश लिया

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। महिला स्पोर्ट्स छमनियां लोहाघाट की 30 छात्राओं ने आदर्श कन्या जूनियर हाईस्कूल सुंई पऊ में प्रवेश लिया। इस दौरान नवप्रवेशी खिलाड़ियों का स्कूल परिवार ने भव्य स्वागत किया। बृहस्पतिवार को स्कूल की राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापिका सुशीला चौबे के नेतृत्व में स्कूल परिवार ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की 30 छात्राओं का पुष्प वर्षा और टीका लगाकर स्वागत किया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि सभी छात्राओं ने कक्षा छह में प्रवेश लिया है। कार्यक्रम में स्टाफ ने बालिकाओं का परिचय लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। वक्ताओं ने करीब 10 लाख रुपये से स्कूल परिसर के सौदर्यीकरण और निर्माण के लिए डीएम मनीष कुमार, सीईओ मान सिंह, आईएस विभाग और प्रधानाध्यापिका चौबे का आभार जताया।

इस दौरान स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज शर्मा ने नवप्रवेशी छात्राओं को फर्नीचर देने पर आभार जताया। इससे पूर्व कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संचालन पुष्कर नाथ गोस्वामी और ललित मोहन तिवारी ने किया। इस मौके पर शिक्षिका गीता जोशी, स्टेडियम कोच मोहन राणा स्पोर्ट्स, कॉलेज वार्डन कविता, प्रशासनिक अधिकारी मनीष बोहरा, पूजा देवी आदि ने सहयोग किया।

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