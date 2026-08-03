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Champawat News: भिंगराड़ा में नाला और पैदल मार्ग बनाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत के भिंगराड़ा कस्बे के ग्रामीणों ने अमृतसर मार्केट में नाला और पैदल मार्ग निर्माण की मांग की है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि नाला भूमि कटाव कर रहा है जिससे मकानों और दुकानों को नुकसान हो रहा है। सुधार से लोगों को सुविधा मिलेगी।

Champawat News: भिंगराड़ा में नाला और पैदल मार्ग बनाने की मांग

Champawat News: चम्पावत। ग्रामीणों ने भिंगराड़ा कस्बे के अमृतसर मार्केट में नाला और पैदल मार्ग निर्माण की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पटवारी चौकी से गांव को जाने वाला नाला भूमि कटाव कर रहा है, जिससे कई मकानों, दुकानों को नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। कहा गया है कि नाले को पक्का बना कर उस पर आरसीसी डाल कर पैदल मार्ग निर्माण होने से लोगों को सुविधा होगी। ज्ञापन देने वालों में चंद्रशेखर जोशी, दीपक शर्मा सहित तमाम ग्रामीण शामिल हैं।

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