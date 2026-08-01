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Champawat News: कुमाऊं अंचल प्रशिक्षण वर्ग का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: लोहाघाट में 10 दिवसीय अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुआ। इस वर्ग का आयोजन नगरपालिका सभागार में हुआ, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए एकल अभियान की जानकारी दी गई। भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडेय की अध्यक्षता में पूर्व ब्लाक प्रमुख रुप सिंह बोहरा मुख्य अतिथि रहे।

Champawat News: कुमाऊं अंचल प्रशिक्षण वर्ग का समापन

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। नगर में संभाग कुमाऊं अंचल के तहत 10 दिवसीय अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग का समापन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में गुमदेश, पंचेश्वर, रौंशाल,तामली, लोहाघाट, पाटी, खेतीखान संचों की आचार्य शिक्षिकाएं शामिल रही। नगर पालिका सभागार में भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडेय की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि पूर्व ब्लाक प्रमुख रुप सिंह बोहरा रहे। प्रशिक्षण में मुख्य वक्ता दया पांडा ने एकल अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एकल अभियान पंच मुखी शिक्षा पर कार्य करता है, जो वनवासी, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करता है। विशिष्ट अतिथि एसआई सुनीता जोशी रही। इस मौके पर सम्भाग उत्तराखंड की प्राथमिक प्रशिक्षण प्रमुख पूजा महर, गतिविधि प्रमुख भावना, संच अध्यक्ष सरोज पुनेठा, देवेंद्र पाटनी, कुसुम पांडे, रोहन,अंचल प्रशिक्षण लक्ष्मी, प्रमुख नीलम आदि संच टोली मौजूद रही।

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