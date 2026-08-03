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Champawat News: चम्पावत संबद्ध किए हड्डी रोग विशेषज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: -हफ्ते में तीन दिन सेवाएं देंगे डॉ. राजीव कुमार गांधीचम्पावत संबद्ध किए हड्डी रोग विशेषज्ञचम्पावत संबद्ध किए हड्डी रोग विशेषज्ञचम्पावत संबद्ध किए हड्ड

Champawat News: चम्पावत संबद्ध किए हड्डी रोग विशेषज्ञ

Champawat News: योगेश, चम्पावत। जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहां तैना डॉक्टर के अवकाश पर जाने से ये व्यवस्था की गई है। लोहाघाट अस्पताल में तैनात डॉक्टर तीन दिन जिला अस्पताल में सेवा देंगे। चम्पावत जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉ. देवेश चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. धनंजय पाठक वर्तमान में अवकाश पर हैं।

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