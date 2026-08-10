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Champawat News: दीपक फिर बने मंदिर समिति अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: मां अखिलतारिणी धाम में हुई बैठक में दीपक जोशी को सर्वसम्मति से मंदिर समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही अमर सिंह को उपाध्यक्ष, प्रेम सिंह को कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का नामांकन भी किया गया। यह घटनाक्रम परिसर में धार्मिक गतिविधियों को संचालित करेगा।

Champawat News: दीपक फिर बने मंदिर समिति अध्यक्ष

Champawat News: जगदीश, लोहाघाट। मां अखिलतारिणी धाम में समिति की बैठक हुई। सर्वसम्मति से दीपक जोशी को मंदिर समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष अमर सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, सचिव देवेन्द्र सिंह बिष्ट, शुभम सिंह व संजय पांडेय, संरक्षक अमर सिंह कुटियाल, संजय भट्ट, फतेह सिंह भंडारी, लक्ष्मण सिंह रैंसवाल, सदस्य पवन सिंह, त्रिलोक सिंह, किशन सिंह,पूरन चिल्कोटी, दिनेश सिंह रावत, तुलाराम चिल्कोटी, दीपक सिंह रैंसवाल, दीपक सिंह रावत को मनोनित किया गया।

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