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Champawat News: उप-प्रधानों को शपथ दिलाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में उप-प्रधानों के निर्वाचन के बाद चारों ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शासन के निर्देशों के अनुसार, सभी नवनिर्वाचित उप-प्रधानों और सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बीडीओ और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में यह समारोह हुआ।

Champawat News: उप-प्रधानों को शपथ दिलाई

Champawat News: चम्पावत। जनपद में संपन्न हुए उप-प्रधानों के निर्वाचन के बाद जिले के चारों ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में समस्त नवनिर्वाचित उप-प्रधानों एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जनपद के चारों बीडीओ ने उनके संबंधित विकास खंड मुख्यालयों में नियमानुसार शपथ ग्रहण संपन्न कराय। इस दौरान संबंधित विकासखंड में खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सहित अन्य उपस्थित रहे।

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