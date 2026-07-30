Champawat News: 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

Champawat News: 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन
Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। एसएसबी की पंचम वाहिनी ने तामली गांव में 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया। उप कमांडेंट नवनीत कुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 26 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया और सभी को प्रमाण-पत्र दिए गए। इसके अलावा, छात्रों को खेल सामग्री भी वितरित की गई।
Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। एसएसबी की पंचम वाहिनी की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वाइब्रेंट गांव तामली में आयोजित 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। उप कमांडेंट नवनीत कुमार यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षण महिला जनजाति सेवा समिति खटीमा के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 26 ग्रामीण महिलाओं एवं युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।इस अवसर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी 26 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। इसके अलावा एसएसबी की ओर से तामली, रॉयल, नाग, कारी एवं सिमिया गांव के राजकीय विद्यालयों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड, शतरंज तथा अन्य खेल सामग्री वितरित की गई।
इस मौके पर बहादुर सिंह, गंगा राणा, सुरेश सिंह, बबीता उरियाल, मुकेश सिंह उरियाल, देवेंद्र जोशी, विपिन सिंह, अमन सिंह तड़ागी, प्रयाग राम, अशोक कुमार टम्टा, रमेश चंद जोशी, चरण सिंह,सुभाष सिंह, कैलाश मोहन, पुष्पा जोशी, कुलवंत सिंह आदि उपस्थित रहे।
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