Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Champawat News: 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। एसएसबी की पंचम वाहिनी ने तामली गांव में 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया। उप कमांडेंट नवनीत कुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 26 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया और सभी को प्रमाण-पत्र दिए गए। इसके अलावा, छात्रों को खेल सामग्री भी वितरित की गई।

Champawat News: 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। एसएसबी की पंचम वाहिनी की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वाइब्रेंट गांव तामली में आयोजित 15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। उप कमांडेंट नवनीत कुमार यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षण महिला जनजाति सेवा समिति खटीमा के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 26 ग्रामीण महिलाओं एवं युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।इस अवसर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी 26 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। इसके अलावा एसएसबी की ओर से तामली, रॉयल, नाग, कारी एवं सिमिया गांव के राजकीय विद्यालयों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड, शतरंज तथा अन्य खेल सामग्री वितरित की गई।

ये भी पढ़ें:15 दिवसीय सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

इस मौके पर बहादुर सिंह, गंगा राणा, सुरेश सिंह, बबीता उरियाल, मुकेश सिंह उरियाल, देवेंद्र जोशी, विपिन सिंह, अमन सिंह तड़ागी, प्रयाग राम, अशोक कुमार टम्टा, रमेश चंद जोशी, चरण सिंह,सुभाष सिंह, कैलाश मोहन, पुष्पा जोशी, कुलवंत सिंह आदि उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
SSB Champawat News Champawat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।