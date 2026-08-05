Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Champawat News: एसएसबी ने जागरुकता अभियान चलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

Champawat News: टनकपुर में एसएसबी की 57वीं वाहिनी ने नशा मुक्ति जागरुकता अभियान चलाया, जिसमें ग्रामीणों को मानव तस्करी और नशे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। बूम कंपनी के सहायक कमांडेंट सौरभ पाटिल ने लोगों को पुलिस को अवैध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।

Champawat News: एसएसबी ने जागरुकता अभियान चलाया

Champawat News: टनकपुर। एसएसबी की 57 वीं वाहिनी ने टनकपुर के गांवों में नशा मुक्ति जागरुकता अभियान चलाया। बूम कंपनी सहायक कमांडेंट सौरभ पाटिल और जवानों ने थपलियालखेड़ा और मनिहारगोठ के ग्रामीणों को मानव तस्करी और नशा मुक्ति आदि की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस और एसएसबी को देने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
SSB Champawat News Champawat Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।