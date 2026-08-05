Champawat News: एसएसबी ने जागरुकता अभियान चलाया
Champawat News: टनकपुर में एसएसबी की 57वीं वाहिनी ने नशा मुक्ति जागरुकता अभियान चलाया, जिसमें ग्रामीणों को मानव तस्करी और नशे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। बूम कंपनी के सहायक कमांडेंट सौरभ पाटिल ने लोगों को पुलिस को अवैध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
Champawat News: टनकपुर। एसएसबी की 57 वीं वाहिनी ने टनकपुर के गांवों में नशा मुक्ति जागरुकता अभियान चलाया। बूम कंपनी सहायक कमांडेंट सौरभ पाटिल और जवानों ने थपलियालखेड़ा और मनिहारगोठ के ग्रामीणों को मानव तस्करी और नशा मुक्ति आदि की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस और एसएसबी को देने की अपील की।
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