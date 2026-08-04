Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Champawat News: शिविर में 296 मरीजों की जांच की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

Champawat News: लोहाघाट उप जिला अस्पताल में तीन दिनी विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर चल रहा है, जिसमें दूसरे दिन 296 मरीजों का उपचार किया गया। शिविर में एक्स-रे, रक्त जांच और विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग समेत मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच की गई।

Champawat News: शिविर में 296 मरीजों की जांच की

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। लोहाघाट उप जिला अस्पताल में तीन दिनी विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर जारी है। दूसरे दिन 296 मरीजों का उपचार किया। शिविर में एक्स-रे, रक्त जांच, ओरल, सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच की गई। शिविर में सीएमएस डा. विराज राठी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका गिरी, चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. रविंद्र बोहरा, शिशु रोग विशेषज्ञ डा. ज्ञानप्रकाश शर्मा, फिजिशियन डा. राकेश जोशी, सर्जन डा. हिमांशु पांडेय, रेडियोलॉजिस्ट डा. सोनाली मल्होत्रा तथा दंत रोग विशेषज्ञ डा. अरुण मिश्रा आदि ने उपचार किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Champawat News Lohaghat Champawat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।