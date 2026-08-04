Champawat News: शिविर में 296 मरीजों की जांच की
Champawat News: लोहाघाट उप जिला अस्पताल में तीन दिनी विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर चल रहा है, जिसमें दूसरे दिन 296 मरीजों का उपचार किया गया। शिविर में एक्स-रे, रक्त जांच और विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग समेत मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच की गई।
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। लोहाघाट उप जिला अस्पताल में तीन दिनी विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर जारी है। दूसरे दिन 296 मरीजों का उपचार किया। शिविर में एक्स-रे, रक्त जांच, ओरल, सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच की गई। शिविर में सीएमएस डा. विराज राठी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका गिरी, चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. रविंद्र बोहरा, शिशु रोग विशेषज्ञ डा. ज्ञानप्रकाश शर्मा, फिजिशियन डा. राकेश जोशी, सर्जन डा. हिमांशु पांडेय, रेडियोलॉजिस्ट डा. सोनाली मल्होत्रा तथा दंत रोग विशेषज्ञ डा. अरुण मिश्रा आदि ने उपचार किया।
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