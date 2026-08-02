Champawat News: मानेश्वर मंदिर में चला विशेष स्वच्छता अभियान
Champawat News: जिले के मानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को मानेश्वर मंदिर परिसर में जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, व
Champawat News: सतीश, चम्पावत। जिले के मानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को मानेश्वर मंदिर परिसर में जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन विभाग, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी तथा संबंधित विभागों के संयुक्त सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ करते हुए डीएम मनीष कुमार ने कहा कि चम्पावत के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। अभियान को मानेश्वर मंदिर के महंत स्वामी धर्मराजानन्द पुरी महाराज के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुविधा तथा मंदिर परिसर की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक जनसहभागिता के साथ स्वच्छता अभियान संचालित किया गया।
अभियान में लगभग 100 लोगों ने प्रतिभाग करते हुए एक से डेढ़ टन तक प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्रित कर उसका समुचित निस्तारण सुनिश्चित किया। इस अवसर पर एडीएम केएन गोस्वामी, एसडीएम बीसी पंत, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, ईओ भरत त्रिपाठी, ईई लघु सिंचाई विमल कुमार सूंठा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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