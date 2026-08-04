Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Champawat News: ढकना में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव चार सितंबर से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

Champawat News: चम्पावत। चम्पावत के ढकना बडोला में दो दिनी श्रीकृष्ण् जन्मोत्सव चार सितंबर से होगा।

Champawat News: ढकना में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव चार सितंबर से

Champawat News: चम्पावत। चम्पावत के ढकना बडोला में दो दिनी श्रीकृष्ण् जन्मोत्सव चार सितंबर से होगा। शुभारंभ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन समिति ने बैठक में विचार विमर्श किया। समिति अध्यक्ष प्रकाश सिंह भंडारी ने बताया कि दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियां होंगी। रात में भजन संध्या होगी। बताया कि पांच सितंबर को कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता होगी। साथ ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

ये भी पढ़ें:ढकना में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव चार सितंबर से
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Champawat News Champawat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।