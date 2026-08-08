Champawat News: अस्पताल में मरीजों की सुविधा का ध्यान रखें
Champawat News: योगेश, चम्पावत में एसडीएम विपिन पंत ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और अस्पताल परिसर में सफाई तथा व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा। अस्पताल प्रशासन ने एसडीएम को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।
Champawat News: योगेश, चम्पावत। एसडीएम विपिन पंत ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। अस्पताल प्रशासन ने एसडीएम को कार्यों की जानकारी दी। चम्पावत के एसडीएम सदर विपिन पंत ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने अस्पताल के दंत कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, पैथोलॉजी, जनरल व महिला वार्ड, शौचालय, पर्ची काउंटर, दवा वितरण कक्ष, ब्लड बैंक आदि का अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई और पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पर्ची काउंटर में महिला, पुरुष और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग कतार बनाने को कहा।
सीएमएस डॉ. हीरा सिंह ह्यांकी ने जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी।
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