Champawat News: सेनानी मूर्ति निर्माण के लिए 32.89 लाख रुपये स्वीकृत
Champawat News: चम्पावत। जनपद के विकासखंड बाराकोट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कल्याण सिंह अधिकारी के
Champawat News: चम्पावत। जनपद के विकासखंड बाराकोट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कल्याण सिंह अधिकारी के सम्मान में मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर ₹32.49 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कल्याण सिंह अधिकारी का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मूर्ति स्थापना के लिए सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा तय समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।