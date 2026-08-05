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Champawat News: मुख्य मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: टनकपुर के नयागोठ वार्ड के निवासियों ने मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सीएम कैंप कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि कुछ स्थानों पर सड़क चौड़ाई केवल 4 से 5 फिट रह गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

Champawat News: मुख्य मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की मांग

Champawat News: टनकपुर। नयागोठ वार्ड के लोगों ने मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में लोगों ने सीएम कैंप कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा है कि कुछ वर्ष पूर्व नयागोठ के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कर उसे 12 से 14 फिट बनाया गया था। लेकिन कुछ स्थान पर मार्ग की चौड़ाई सिर्फ चार से पांट फिट में छोड़ दी गई थी। रास्ता संकरा होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने सड़क चौड़ा करने की मांग की है। ज्ञापन में सभासद बबीता वर्मा, शुभम बहादुर, मीना देवी, मंजू देवी, विमला देवी, योगेश पांडेय आदि के हस्ताक्षर हैं।

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