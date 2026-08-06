Champawat News: ततैयों का छत्ता हटाने की मांग
Champawat News: लोेहाघाट निवासी किरन लाल साह ने घर के सामने बन रहे ततैया के छत्ते को हटाने के लिए वन क्षेत्राधिकारी को पत्र दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह छत्ता परिवार और पड़ोसियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। वन विभाग से उन्होंने इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है।
Champawat News: लोहाघाट। डिग्री कॉलेज रोड निवासी किरन लाल साह ने घर के आगे तेजी से बढ़ रहे ततैया के छत्ते को हटाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने वन क्षेत्राधिकारी को पत्र दिया है। पत्र में कहा है कि उनके घर के आगे ततैया के छत्ते से परिवार और आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से छत्ता हटाने की मांग की है।
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