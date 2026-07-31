Champawat News: लोहाघाट में 24 लाभार्थियों को मिली विवेकाधीन कोष से राहत राशि
Champawat News: शुक्रवार को लोहाघाट के तहसील परिसर में सहायता राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम नीतू डांगर ने 24 लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं के तहत राहत राशि के चेक सौंपे। जनप्रतिनिधियों ने सरकारी योजनाओं को सरल एवं पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। शुक्रवार को तहसील परिसर लोहाघाट में सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम नीतू डांगर ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत 24 लाभार्थियों को राहत राशि के चेक प्रदान किए।
कार्यक्रम का महत्व
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय सरकारी योजनाओं और सहायता राशि का लाभ आमजन तक अत्यंत सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। लाभार्थियों को दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें, इसी सोच के साथ सीधे पात्र व्यक्तियों को चेक सौंपे गए हैं। एसडीएम ने कहा कि गंभीर बीमारी, आकस्मिक दुर्घटनाओं और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष एक बड़ा संबल है।
लाभार्थियों की सूची
इस मौके पर सहायता राशि प्राप्त करने वालों में भारती पांडेय, हेमंत पांडेय, कोकिला देवी, चंद्रशेखर राय, हेमचंद्र जोशी, मंजू राय, बची सिंह महर, मीना देवी, स्मृति पांडेय, सुरेश डेविड, गोविंद देवी, रेखा पाटनी, दीपक कुमार, आनंदी देवी, कमला देवी, रेनू कालाकोटी, सुनीता देवी, नंदा देवी, रेवाधर, इनायत अहमद, ताहिर अहमद, सुरेश चंद्र भट्ट, पुष्पा देवी तथा हेमा जोशी शामिल हैं। कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री निर्मल महारा, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडेय सहित संबंधित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिक एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।
सामान्य प्रश्न
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