Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Champawat News: राइकोट ने जीता फाइनल मुकाबला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

Champawat News: लोहाघाट। जय मां झूमाधुरी फुटबाल प्रतियोगिता के खिताब पर राइकोट ने कब्जा जराइकोट ने जीता फाइनल मुकाबलाराइकोट ने जीता फाइनल मुकाबलाराइकोट ने जीता फाइनल

Champawat News: राइकोट ने जीता फाइनल मुकाबला

Champawat News: लोहाघाट। जय मां झूमाधुरी फुटबाल प्रतियोगिता के खिताब पर राइकोट ने कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में राइकोट ने चांदमारी को दो-एक से हराया। जीआईसी खेल मैदान में पहला हाफ गोल रहित रहा। दूसरे हाफ में राइकोट के यश करायत,ऋतिक चंद ने गोल मारे। मैच के अंतिम क्षणों में चांदमारी के सक्षम बोहरा ने गोल किया। विजेता टीम को 21 हजार, उप विजेता को 11 हजार रुपये दिए। रेफरी अतुल नाथ, लाइंसमैन गोलू कुंवर, विनोद वाल्मीकि रहे। मुख्य अतिथि दर्जा धारी सुभाष बगौली, प्रमुख महेंद्र ढेक, पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा, निर्मल माहरा ने पुरस्कार दिए। आयोजन में करन कुंवर, ऋतिक कुंवर, सागर कुंवर और प्रियांशु बिष्ट ने सहयोग दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Champawat News Champawat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।