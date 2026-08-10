Champawat News: जनता मिलन में 13 के बने आयुष्मान कार्ड
Champawat News: - डीएम ने अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिएजनता मिलन में 13 के बने आयुष्मान कार्डजनता मिलन में 13 के बने आयुष्मान कार्डजनता मिलन में 13 के बन
Champawat News: योगेश, चम्पावत। चम्पावत में जनता मिलन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान 13 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। डीएम ने अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में रोजगार, किसान सम्मान निधि, सड़क, पेयजल, भूमि संबंधी प्रकरण, बकरी पालन, आर्थिक सहायता समेत तमाम मुद्दे उठाए गए। इस दौरान सौ आवेदन और शिकायतें उठीं। 13 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए।
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