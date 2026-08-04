Champawat News: लोहाघाट संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया
Champawat News: लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के लिए प्रदर्शन किया। समिति ने कहा कि जल निगम ने वन विभाग की आपत्ति के कारण योजना में देरी की है। लोगों ने मुख्यमंत्री से जल्दी कार्रवाई की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में समिति के प्रमुख विपिन गोरखा भी शामिल थे।
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना में आ रही दिक्कत को दूर करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मंगलवार को लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति के लोगों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि लोहाघाट के लोगों को सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का वर्षों से इंतजार है। जल निगम कार्यालय से उन्हें जानकारी मिली कि वन विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। समिति के लोगों ने कहा कि उन्होंने सरयू के लिए पूर्व में काफी संघर्ष किया है।
मुख्यमंत्री को इस पर जल्द संज्ञान लेना चाहिए। जिससे पेयजल योजना का कार्य जल्द शुरू हो। उन्होंने कहा कि लिफ्ट पेयजल योजना में देरी होने पर नगर के लोगों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। यहां राज किशोर शाह, लोकेश पांडे अजय गोरख आदि मौजूद रहे।
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